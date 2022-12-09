Ahmet Nur Çebi'den beklenen transfer cevabı!

Transfer konusundaki soruya cevap veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Önümüzdeki 6 maçı görmeden değerlendirme yapmayacağız." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında düzenlenen kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Çebi, sonrasında düzenlenen basın toplantısında da soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen divan kurulu toplantısında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün sözlerine ilişkin Ahmet Nur Çebi, “Öncelikle Beşiktaş benim için çok değerli ve kıymetli. Kıymet ve değer verdiğimiz kişi ve kurumlara zarar vermemek adına fedakarlık yapmanız gerekecektir. Ben de Beşiktaş için fedakarlık yapmayı kendime görev azlettim. Fedakarlık sadece maddi değil, manevi anlamda da olur. Bazen içiniz kan ağlasa bile susmayı becerebilmek fedakarlıktır, sessiz kalmak gerekir ve ben de camianın zarar görememesi için sessizliğimi koruyacağım. Oradaki konuşmaların açıklamasını kendileri elbette yapacaktır. Benim için önemli olan camianın zarar görmemesidir” cümlelerine yer verdi.

“Geldiğimizden bu zamana kadar ben borç yönetiyordum”

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün başkanlığa aday olacağı haberlerine yönelik açıklamalarını sürdüren Çebi, “Seçimle ilgili anlayamadığım bir şey var. 6 ay önce biz bir seçim süreci yaşadık ve herkesin katılması gerektiğini, bunun Beşiktaş’a katkısı olacağını söyledim. O gün katılmayanların bugün seçim havası oluşturmayı istemesini anlamış değilim. Kimileri bırakacağımı, kimileri de yorulduğumu ifade etmiş olabilir. Ama biz 6 aydan bu yana daha da iyiye gidiyoruz. Geldiğimizden bu zamana kadar ben borç yönetiyordum, ortada bir varlık yoktu. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten daha zordur. Şu anki yöneticilerimden de çok memnunum ve başarılı olduklarını biliyorum. Onlarla birlikte pandemide de şampiyon olduk ve zor süreçler atlattık. Geldiğimden bu yana ödenmemiş ne bir maaş, ne bir su, ne de bir elektrik faturası söz konusudur. Beşiktaş Kulübü'nü çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Benim başa geldiğim ilk anda 300 milyon TL borç söz konusuydu. Geldiğimden bu yana ilk defa kendi varlığımı gösterebileceğim, bugüne dek yaşadıklarım benden evvel yapılmış kontratların yükünü ve ağırlığını taşıyabilmekti. Katkı vermeyen ve yanda koşan futbolcularımıza ödediğimiz 700 milyon TL olmasaydı, benim dönemimde yaklaşık 400 milyon TL artıya geçmiş olmamız söz konusuydu. Kaldı ki pandemi döneminde 115 milyon Euro gibi bir rakamın kaybı var. Şampiyonluklar unutulduğu gibi bunlar da unutuluyor. Buna rağmen yılda 1 milyar TL faiz ödemekle karşı karşıya olan bu kulübün hala sporcularına maaşlarını ödeyebilmesini başarı olarak görüyorum. Kimin arkadan ne yaptığını harfiyen çok iyi biliyorum. Genç taraftar çocuklarımızı kullanarak onlar üzerinden bunun yapılmasını doğru bulmuyorum. Burası Beşiktaş, kaosa gerek yok, birlik ve beraberlik içinde olalım. Camiama güveniyorum” ifadelerini kullandı.

“Şenol hoca ile yola devam edeceğiz”

Takımın kamp performansı ve son dönemlerdeki teknik direktör değişiklikleriyle alakalı olarak Çebi, “Kamp süreci gibi dönemler sonuçları hemen görebileceğimiz bir süreç değil. Oyuncularımız ve hocamız gayet istekli. Takımızın ligin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum. Talihsizlikler elbette olabilir ama sonuç itibariyle hoca değişikliği olması gerektiği için olmuştur. Ben şartlara ve durumlara göre tavrını değiştiren birisi değilim. Pandemide alınan dört kupayı kabul etmek istemeyenler var ve bunu doğru bulmuyorum. Ben geldiğimden beri üç farklı hocayla çalıştım. Şu anda hocam Şenol hocadır ve yola onunla devam edeceğiz, konu kapanmıştır” şeklinde konuştu.

Kulübün bir kuruşuna zarar gelmesin diye çalıştığını dile getiren Başkan Çebi, “Bunun karşılığını hocalarımızın ve oyuncularımızın vereceğini çok iyi biliyorum. Şenol hoca gerçekten iki şampiyonluk aldığımız ve Avrupa kupalarından namağlup çıktığımız bir değerdir. Ona zarar verecek bir şeyi bu zaman kadar yapmadım ve yapmayacağım. Hocamızda zaten elinden gelenin en iyisini yapıyor” dedi.

“Beşiktaş’ın önündeki altı maç transferde belirleyici olacak”

Transfer konusunda da soruları yanıtlayan Çebi, “Bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, bunun olabileceği süreç ocak ayı transfer dönemidir. Önümüzdeki 6 maçı görmeden değerlendirme yapmayacağız. Önümüzdeki 6 maçın sonuçlarına göre değerlendirme yapılması gerekirse değerlendirme yapılacaktır” diye konuştu.

“Zararımın karşılanmasını istemek en doğal hakkım”

'Yabancı oyuncu' tartışmalarına da değinen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu konuda sezon başlamadan önce 9+2 ile devam etmesi gerektiğini ilettik ama bunun aksine karar alındı. Biz de bu karara istinaden transferlerimizi yaptık, hatta düşünmediğimiz transferleri de yapmak zorunda kaldık. Haliyle buna da bir bütçe ayırdık. En baştan beri savunduğum bir şey var, Avrupa takımlarıyla mücadele edilmesini isteyip buna engel olacak bir karar almak çelişkidir. Avrupa takımlarıyla mücadele edilecekse bunu futbolcularımız yapacaktır. Bu kararın Türk futbolcuların azmini ve isteğini kırdığını düşünüyorum. Benim de uğradığım zararın karşılanmasını istemem en doğal hakkım diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

'Transfer politikası değişti mi?' şeklinde gelen bir soruyu Çebi, şöyle cevaplandırdı:

“Her kulübün kendi sorunlarını çözmek için ayrı yolları var ama tek bir ortak nokta var. Futbolculara verilen harcamaların aşağılara düşmesi gerekiyor. Bunu da alt yapıdan olan genç futbolcuları yetiştirmekle oluyor. Bizim gibi kulüplerin de bunu yapması gerekir.”

“Kulübe hizmet etmek isteyen insanlara fırsat vermek istiyorum”

Başkan Çebi, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Birçok insanın Beşiktaş yönetimine katılmak gibi arzusu var, bunun sebebi de sevgi. 30 bin kongre üyemizin olduğu bir yapıda neden 300 kişi ile döndüğümüzü anlamış değilim. Ben Beşiktaş sevdalısı olan ve görev almak isteyen insanlara da yer açmamız gerektiği kanaatindeyim. Beşiktaş yıllar boyunca nesilden nesle yaşamaya devam edecek. Bu sebeple de kulübe hizmet etmek isteyen insanlara bu camiaya tanıtmak ve onlara fırsat vermek istiyorum.”