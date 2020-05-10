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Spor

Ahmet Nur Çebi'den Anneler Günü'nü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:45:17 -
Ahmet Nur Çebi'den Anneler Günü'nü mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz. Çocuklarımıza; dürüstlüğü, öz güveni, saygıyı ve mütevazılığı aşılayarak Beşiktaşlı duruşumuzu ayakta tutan değerli Beşiktaşlı anneler, sizlerin çabası ve sevgisi oldukça bizler geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım."


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