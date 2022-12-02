Ahmet Nur Çebi iyiden iyiye abarttı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi, hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in ayrılığı ile ilgili konuşan Çebi, "Projelerimiz vardı, sosyal medyanın Ismael'i yargılaması, olumsuz yorumlar yapılması sürekli hocayı da demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik. Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi. Sabredilse daha iyi şeyler olabilirdi. Medyanın ilk günden beri neden Valerien Ismael'e bu kadar hırçın davrandığını anlayamadım." dedi.

"Şenol Güneş'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz"

Transfer konusunda konuşan Çebi, "Transferde %100 başarılı olamazsınız. İşte geçen sene Alex Teixeira örneğin. Bazen tutmuyor. Batshuayi işte. Geçen sene vura vura direkleri vurdu. Fenerbahçe'de bu sezon şansı yaver gitti. Keşke bizde gitseydi." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden bahseden Çebi, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şampiyon olmak benim hedefim. Bunu Şenol Güneş'le başarabiliriz." dedi.

Bu sözler sosyal medyada infial yaratırken, Başkan Çebi'ye birçok yorum geldi.