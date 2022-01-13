Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkanlığına yeniden aday olacak mı?

Son dakika haberi... Beşiktaş 'ta başkan Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı. Ahmet Nur Çebi, adaylık ile ilgili gelen soruya "Mayıs ayındaki seçimde başkanlığa adayım. Aday olmak isteyen herkesin aday olmasını istiyorum. Bu, camia için çok değerli. 5'i bir araya gelip de seçime girmesinler, tek ricam o. Bıracak diye söylentiler var ama hayır. Evet, yoruldum ama bırakmayacağım. Tek aday çıkarsam çok üzüleceğimi de beyan etmek istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi Kimdir?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.

Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.

Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.

Bu arada armatörülük ile ilgili büyük bir yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi , 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi.Elgiz Nur (1988) , Mina nur (1993) , Yaşar Kaptan (1995) , adlarında 3 çocuğu vardır.

Ahmet Nur Çebi , 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığında taraftarı olduğu Beşiktaş Jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürüttü. 2012-2018 yıllarında Beşiktaş asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. 20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçilmiştir.