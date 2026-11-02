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Biyografi Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte dev servetin ve Zorlu Holding’in sahibi hakkında tüm detaylar!
Biyografi

Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte dev servetin ve Zorlu Holding’in sahibi hakkında tüm detaylar!

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Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte dev servetin ve Zorlu Holding’in sahibi hakkında tüm detaylar!

Denizli'de ailesinin ürettiği çarşafları satarak ticaret hayatına adım atan, ardından Bursa ve Trabzon'da tekstil ve ihracat faaliyetleri yürüten Ahmet Nazif Zorlu, 1990 sonrasında ekonomik sıkıntıya giren Vestel'i satın alarak elektronik sektörüne giriş yaptı. Fransa'da perde üreticisi Concord'u satın alan ve yurt dışı yatırımlarını genişleten Zorlu, Forbes'in 2006 Milyarderler Listesi'nde 1 milyar dolarlık servetiyle 620. sırada yer aldı.

Ticaret hayatına Denizli'de ailesinin ürettiği çarşafları satarak başlayan Ahmet Nazif Zorlu, 15 yaşında Trabzon'a, ardından ağabeyiyle birlikte Bursa'ya geçerek tekstil fabrikası kurdu. Fransa'da perde üreticisi Concord'u satın alarak ihracatta dev adımlar atan Zorlu, 1990 sonrasında ekonomik sıkıntıya giren Vestel'i satın alıp teknoloji sektörüne hamle yaptı ve Forbes'in 2006 Milyarderler Listesi'nde 1 milyar dolarlık servetiyle 620. sırada yer aldı.

Ahmet Nazif Zorlu 28 Ağustos 1944 tarihinde Babadağ, Denizli'de dünyaya geldi.

Ortaokuldan terk olan Zorlu, 15 yaşında Trabzon'a yerleşerek ticaret yaşamına atıldı. Denizli'de ailesinin ürettiği çarşafları satarak başladığı kariyerine, Bursa'da ağabeyiyle birlikte kurduğu tekstil fabrikasıyla devam etti.

Buradaki ev tekstili ürünleriyle ihracata girdi.

2004 senesinde Fransa'da perde üreten Concord firmasını satın aldı.

1990 senesinden sonra ekonomik sıkıntıya giren Vestel'i satın alarak elektronik alanına girdi.

Güney Afrika ve ABD'de de yatırımları olan Zorlu, Forbes'in 2006 "Milyarderler Listesi"nde $1 milyar servetiyle 620. sırada yer aldı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2 Kasım 2026 yılında hayatını kaybetti.

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