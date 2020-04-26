Ahmet Misbah Demircan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kiralanan araziyle ilgili yapılan ihalenin usulune uygun icra edildiğini belirterek konuyla ilgili "İhale saati de diğer tüm ihaleler gibi açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Gerçek dışı iddiaları üzüntüyle dinledim"

1- CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gazeteci Candaş Tolga Işık'la yaptığı canlı yayında Üsküdar'da bir arsa ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve TC İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'a yönelik ortaya attığı gerçek dışı iddiaları üzüntüyle dinledim.

Gerçek, sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialarının aksini gösteriyor

2-Geçtiğimiz günlerde Genel Müdürlüğümüzce Sayın Fahrettin Altun'a kiralanan araziyle ilgili yapılan ihale Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialarının aksine usulüne uygun icra edilmiştir. İhale saati de diğer tüm ihaleler gibi açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna bildirilmiştir.

Bedel, 10 yıllık peşin tahsil edildi

3-İhaledeki kiralama bedeli Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün belirlediği ölçüt ve esaslara uygun şekilde tayin edilmiştir.Kiralanan arazinin civarındaki benzer şartları haiz taşınmazlar benzer fiyatlara kiralanmaktadır.Kira bedeli de Sayın Altun'dan 10 yıllık peşin tahsil edilmiştir.

İzinsiz herhangi bir yapılaşma yok

4-Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddialarının aksine; kiralanan arazide hukuka, yasalara, mevzuata, talimatlara aykırı, izinsiz herhangi bir yapılaşma bulunmadığı, mevcut durumda bulunan pergole ve şöminenin talimatlara uygun olduğu belirlenmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun asıl hukuksuzluk arayacağı adres belli

5-Sayın Kılıçdaroğlu eğer bir hukuksuzluk arıyor ise CHP teşkilatı mensuplarının hakkında koruma kararı olan Sayın Altun'un evini gözetlemeye gönderilmesine ve izinsiz şekilde meskenin fotoğraflanıp elden ele dolaştırılmasına bakmalıdır.

"Esefle kınıyorum"

6-Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü türlü mesnetsiz ithamlarla karşı karşıya bırakma çabalarını esefle kınıyor, tüm vatandaşlarımıza, bu zorlu süreçte doğru bilgilendirme sorumluluğumuzun bilinciyle, saygılarımı sunuyorum.