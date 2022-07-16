Ahmet Kayakesen kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı?

Ahmet Kayakesen, 27 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.

Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı?

Nasıl Fenomen Oldum

Bergen

Aynen Aynen

Hercai

Yasak Elma

Koca Bulma Sanatı

Seni Gidi Seni

İki Yalancı

Savaşçı

Badem Şekeri 5

Badem Şekeri 3

Hanım Köylü

Kertenkele Yeniden Doğuş

Kocamın Ailesi

Çılgın Dersane 3