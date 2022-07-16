Ahmet Kayakesen kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı?
Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Asuman Dabak, Neslihan Yeldan ve Eylül Öztürk’ün yer aldığı Mükemmel Eşleşme dizisi TRT 1’de başlıyor Dizinin başroloyuncuları arasında Ahmet Kayakesen’in de yer alması izleyicilerin Ahmet Kayakesen kimdir? Ahmet Kayakesen nereli, kaç yaşında? Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı? sorularının sormasına neden olmakta.İşte Ahmet Kayakesen’in hayatı.
Ahmet Kayakesen, 27 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.
Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı?
Nasıl Fenomen Oldum
Bergen
Aynen Aynen
Hercai
Yasak Elma
Koca Bulma Sanatı
Seni Gidi Seni
İki Yalancı
Savaşçı
Badem Şekeri 5
Badem Şekeri 3
Hanım Köylü
Kertenkele Yeniden Doğuş
Kocamın Ailesi
Çılgın Dersane 3