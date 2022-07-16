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Biyografi Ahmet Kayakesen kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı?
Biyografi

Ahmet Kayakesen kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı?

Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Asuman Dabak, Neslihan Yeldan ve Eylül Öztürk’ün yer aldığı Mükemmel Eşleşme dizisi TRT 1’de başlıyor Dizinin başroloyuncuları arasında Ahmet Kayakesen’in de yer alması izleyicilerin Ahmet Kayakesen kimdir? Ahmet Kayakesen nereli, kaç yaşında? Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı? sorularının sormasına neden olmakta.İşte Ahmet Kayakesen’in hayatı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 09:29:00 - 2022-07-16 09:29:50
Ahmet Kayakesen kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı?

Ahmet Kayakesen, 27 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.

Ahmet Kayakesen hangi dizilerde oynadı?

Nasıl Fenomen Oldum

Bergen 

Aynen Aynen 

Hercai 

Yasak Elma

Koca Bulma Sanatı

Seni Gidi Seni 

İki Yalancı 

Savaşçı 

Badem Şekeri 5 

Badem Şekeri 3 

Hanım Köylü 

Kertenkele Yeniden Doğuş 

Kocamın Ailesi

Çılgın Dersane 3

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