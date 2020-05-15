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Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kılındı

Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un irat ettiği "Kur'anla Yaşamak" başlıklı cuma hutbesinden: - "Kur'an, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli en mükemmel hükümleri içerir" - "Yüce Rabb'imizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecesi'ne yaklaşıyoruz. Bu mübarek gecenin kadr-ü kıymetini bilip bereketinden istifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in kalplere huzur veren tilavetini bir nimet olarak görelim"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:02:55 -
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kılındı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, cuma hutbesinde, "Yüce Rabb'imizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecesi'ne yaklaşıyoruz. Bu mübarek gecenin kadr-ü kıymetini bilip bereketinden istifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in kalplere huzur veren tilavetini bir nimet olarak görelim." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurt, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırdı. Kurt, az sayıda katılımla ve tedbirler alınarak kılınan cuma namazı öncesi "Kur'anla Yaşamak" başlıklı hutbe irat etti.

Hutbede, gelecek salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece Kadir Gecesi'nin idrak edileceğini belirten Kurt, bu gecenin kıymetini bilmek isteyenlerin öncelikle Kur'an'a yönelmesi gerektiğini söyledi.

Kadir Gecesi'nin, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği gece olduğunu kaydeden Kurt, şöyle devam etti:

"Bu gece kıymetini Kur'an-ı Kerim'den alır. Zira Kur'an, insanlığa öğüt, kalplere şifadır. Müminler için rahmet kaynağıdır. İnananların yolunu aydınlatan bir nurdur. Sözlerin en güzeli, yüce Rabb'imizin biz kullarına en büyük ikramıdır. Okumak, anlamak ve yaşamak için gönderilen bir hayat kitabıdır. Zorlukları aşmada, doğru kararlar vermede, sonu huzur ve başarıyla biten sağlam adımlar atmada insana yardımcı olan eşsiz bir rehberdir. Büyük küçük, kadın erkek, herkes için umut ve bereket kaynağıdır. Kur'an, insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve ameli en mükemmel hükümleri içerir."

- "Onu hayatımızın rehberi yapalım"

Kurt, Kuran-ı Kerim'de ilk inen ayetin "oku" emriyle başladığına işaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların zihnine doğru bir Allah tasavvuru yerleştirdiğini belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Yüce Rabb'imizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecesi'ne yaklaşıyoruz. Bu mübarek gecenin kadr-ü kıymetini bilip bereketinden istifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in kalplere huzur veren tilavetini bir nimet olarak görelim. Ruhumuzun açlığını doyurmak için Kur'an sofrasına yönelelim. Ayetlerini tefekkür ederek nice dersler çıkaralım, hikmet kapılarını aralayalım. İlahi hakikatleri bize duyurmasına fırsat tanıyalım. Umutsuzluğumuza onunla umut aşılayalım. Manevi sıkıntılarımıza onunla şifa bulalım. Ahlakımızı onunla güzelleştirelim. Hayatımızı yüce Mevla'mızın vahyi ile yönlendirelim. Hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşayabilmek için Kur'an ile yaşayalım. Onu hayatımızın rehberi yapalım.

Bu vesileyle Kadir Gecemizin aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Cenabıhak, her birimizi sağlık, huzur ve afiyet içerisinde günahlarımızdan arınarak bayrama kavuştursun. Ülkemize ve dünyaya musallat olan salgın hastalıktan bir an önce kurtulmayı bizlere lütfetsin."

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