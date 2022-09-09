Ahmet Hakan'ın yengesiyle Kılıçdaroğlu fena kapıştı

Aynı zamanda Ahmet Hakan'ın yengesi olan Habertürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı'ya yönelik "‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın" sözlerini değerlendirdi. Par, "Muhalefet yıllardır iktidarın medyaya baskı uygulamasını eleştiriyor, özgür medya vaadinde bulunuyordu. Ne yazık ki bırakın iktidara gelmeyi, seçimi kazanma ihtimalleri belirdiği andan itibaren onlar da benzer bir tavır içine girdiler." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin eleştiriye karşı tahammülsüz olduğunu, ambargo uyguladığını belirten Par, "Keşke Kemal Bey böyle yapmasa, Türkiye’ye demokrasi vadeden bir siyasetçi olarak kendisiyle ilgili eleştirileri şahsileştirmese... Tabii burada çuvaldızını siyasetçilere batırırken iğneyi de kendimize batıralım. Gazeteci meslektaşlarımızın muhalefet liderlerini eleştirirken saygı sınırlarını zorlamaması, iktidara karşı kullanmadıkları (veya kullanamadıkları) üslubu muhalefet liderleri üzerinde test etmemeleri lazım. Aksi halde iki taraf da geçmiş hataları tekrar eder." dedi.