Ahmet Hakan'ın yengesine bak sen! Şıracının şahidi bozacı

Van ziyareti sırasında kendisine "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen kişiye "İnşallah" karşılığını veren Mansur Yavaş'a destek çıkmak Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par'a düştü. Par, Habertürk'teki "yıkama-yağlama" yazısında şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da esnafı ziyaret ettiği sırada bir Vanlı, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demiş.

Yavaş da karşılığında “İnşallah” demiş.

Dün bu mesele epeyce gündem oldu.

Haberi ilk duyduğumda “Cumhurbaşkanı adayı olursa HDP seçmeninden oy alamaz” algısını kırmak istedi herhalde diye düşündüm.

Zira Yavaş’ın 2023 yolunda önündeki tek engel bu argüman.

Sonra açıp söz konusu anın videosunu izledim.

Kalabalığın içinden yürürken önce, “Sizi çok seviyorum Başkanım” diyen vatandaşa “Allah razı olsun” diye karşılık veriyor.

Peşinden “Bizi bu dertten kurtarın” cümlesine karşılık “İnşallah” yanıtını veriyor ve yürümeye devam ediyor.

O sırada aynı vatandaş “Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz” deyince Yavaş yine “İnşallah” deyip geçiyor. Ardından da muhabbeti sonlandırmak ister gibi eliyle “Devam devam, hadi bakalım” diye işaret ediyor.

Her söylenene “İnşallah inşallah” dediği bir anda ağzından gayri ihtiyari bir onaylama mı çıktı yoksa gerçekten Demirtaş’a özgürlük mü istiyor?

Açıkçası görüntüleri izledikten sonra hesaplı olmadığı izlenimine kapıldım.

(...) Yavaş en başından beri tutarlı bir politika izliyor ve kendini siyasetin dışında tutmaya çalışıyor.

“Adam verilen görevi yapıyor, siyasete dalıp haddini aşmıyor, kavga etmiyor” görüntüsünün onu büyüttüğünün farkında.

Anketlerde diğer siyasetçileri sollamasının temel nedeni bu.

Ayrıca aday olmak adına HDP’ye şirin görünmek gibi bir kaygı da taşımıyor.

(...) Kürtlerle insani temelde bir araya gelirken HDP ve terörle arasına mesafe koyan, kucaklayıcı ama vatan millet sevgisinden ödün vermeyen bütünleştirici bir figür olmaya çalışıyor.

Yüzde 50'ye değil yüzde 85'e sıcak gelecek bir çizgide yürüyor.

Cumhur İttifakı’ndan kopmaya meyilli kararsızların da muhalif tabanın da güvenini kazanması bu yüzden.

Siyaseti masa başından yapanların yanlış hesapları nedeniyle 2023’te aday olamaz belki ama bu tavır sayesinde uzun vadede kazançlı çıkacağına şüphe yok."