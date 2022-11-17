Ahmet Hakan'ı bile çıldırttılar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, terör uzmanı gibi yorum yapan ve hükümeti hedef alan isimleri eleştirdi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Hayatı boyunca bırakın herhangi bir bombacı teröristin kaçışına, herhangi bir sokak hırsızının bile kaçışına tanık olmamış güya kanaat önderi ablamız, kırk yıllık kaçış uzmanı gibi yorum yapıyor:

“Görüntüleri defalarca izledim. Bombacı terörist hiç böyle kaçar mı abi? Ben hiç ikna olmadım.”

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İyi de bombacı bir terörist nasıl kaçar, ey kanaat önderi abla? Bize bir anlatsana hele.

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Hayatı boyunca herhangi bir istihbarat ya da polis araştırmasının kıyısından bile geçmemiş anlı şanlı gazeteci abimiz, gayet kendinden emin şekilde analiz patlatıyor:

Herkes bir anda zehir hafiye kesildi

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“Bombayı patlatıyor, sonra da ‘Gelin beni enseleyin’ der gibi evine gidip bekliyor. Biz de yedik.”

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Operasyondan haberi yok. Polisin yaptığı müthiş çalışmadan haberi yok. İzlenen yüzlerce kamera kaydından haberi yok. Polisin yaşadığı muazzam zorluklardan haberi yok.

Sallıyor babam sallıyor.

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Pek sevgili sinema oyuncumuz ise daha bir acayip takılıyor.

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“PKK ben yapmadım dedi. Aklım karıştı. Kim yaptı?” falan diye güya acayip cince bir soru kurguluyor.

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PKK’nın nasıl bir örgüt olduğundan habersiz, PKK’nın bazen yaptığı eylemleri üstlenmediğini bilmiyor, PKK’nın sivil hedeflere acımasızca saldırabildiğinin sayısız örneklerine dair bir fikri yok.

Ama ahkâm kesmeyi kendinde hak görüyor.

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Sevgili sinema oyuncumuz.

Çok modernsin, acayip çağdaşsın, fena halde aydınsın ama herhangi bir konu hakkında yorum yapmadan önce üç dakikalık bir okuma yapmaktan bile acizsin.

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Kısacası...

Maşallah herkes bir anda zehir hafiye kesilmiş durumda.

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Bu zehir hafiyelerin ortak özellikleri de vardır. Ben altı tanesini belirledim. Takdim ediyorum:

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- BİR: Bilgisizler ama kül yutmuyorlar.

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- İKİ: Zır cahiller ama zehir gibiler.

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- ÜÇ: Cin değiller ama adam çarpmaya kalkıyorlar.

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- DÖRT: Uzman değiller ama kendilerinden eminler.

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- BEŞ: Bilgi sahibi değiller ama fikir sahibiler.

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- ALTI: Kahvedeki dayılar gibi konuşuyorlar ama kahvede konuşan dayıları küçümsüyorlar.