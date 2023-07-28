Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, dün ilk kez enflasyon raporu toplantısı düzenleyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında izlenimlerini yazdığı yazısında 100 üzerinden 90 puan verdiğini söyledi.

Hakan, bugünkü yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Konuşması anlaşılır, meramını şahane anlatıyor. Kıyafeti, tam bir Merkez Bankası Başkanı kıyafeti. Kıyafetini tamamlayan ay yıldızlı broştan millilik ve yerlilik mesajı yükseliyor.

Zekice ataklarla tartışmalı konulardan uzaklaşmayı gayet iyi başarıyor. Bakınız: Erdoğan’ın ekonomi yaklaşımlarıyla ilgili soruya verdiği cevap. Ayakları yere basan, gerçekçi yorumlar yapıyor. Uçmuyor. Uçurmuyor.

Şeffaflık en temel ilkesi. En fazla vurgusu şeffaflığa. Ekonomi gazetecilerinin karşısına geçip “Buyurun arkadaşlar, istediğiniz soruyu sorun” diyebilmesi ve her soruya cevap vermeye çalışması etkileyici.

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İtimat telkin ediyor ve edecek gibi. Diyalog kurma becerisi mükemmel. Konulara hâkimiyeti göz dolduruyor.

Vatandaşın yaşadığı pahalılık ve zamlarla ilgili soruya verdiği yanıttan, yaşanan sıkıntılara asla kayıtsız kalmadığı ve tüm çabanın bu sorunun çözümü için olduğu sonucu çıkıyor.

Bir acemilik, bir şaşkınlık, bir dağınıklık yok. Tam tersine güven tesisi çabası var, 'Vaziyete hâkimiz' mesajı var.

Kamu huzuruna ilk çıkış için bir not verecek olursam '100 üzerinden 90' derim. 10 puanı neden kırdığımı bilahare anlatırım.”