  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti
Medya

Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti

Yeniakit Publisher
2023-07-29 13:04:00 - 2023-07-29 13:45:45
Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın Merkez Bankası başkan yardımcıları olarak atanmasını değerlendirdi.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın Merkez Bankası başkan yardımcıları olarak atanmasını değerlendirdi. 

Hakan, dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash'in, “Büyük bir olumlu adım. Türkiye’nin merkez bankası için büyük bir dönüşüm. Erdoğan’dan Hafize Gaye Erkan’a büyük bir güvenoyu" dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Benim yorumum ise sadece şu: Reis, bu üç atamayla üzerimize resmen ve alenen liyakat boca etti." 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Ahmet Hakan’dan olay çıkış: "İtiraf ediyorum" deyip böyle duyurdu
Ahmet Hakan’dan olay çıkış: "İtiraf ediyorum" deyip böyle duyurdu

Medya

Ahmet Hakan’dan olay çıkış: "İtiraf ediyorum" deyip böyle duyurdu

Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı
Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı

Medya

Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı

Ahmet Hakan "Yok artık" deyip patladı! Bu büyük bir trajedi
Ahmet Hakan "Yok artık" deyip patladı! Bu büyük bir trajedi

Medya

Ahmet Hakan "Yok artık" deyip patladı! Bu büyük bir trajedi

Ahmet Hakan, o "çakallığın" kokusunu aldı! İş öyle bir boyuta geldi ki...
Ahmet Hakan, o "çakallığın" kokusunu aldı! İş öyle bir boyuta geldi ki...

Medya

Ahmet Hakan, o "çakallığın" kokusunu aldı! İş öyle bir boyuta geldi ki...

Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor
Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor

Medya

Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor

Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi
Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi

Medya

Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23