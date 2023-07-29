Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın Merkez Bankası başkan yardımcıları olarak atanmasını değerlendirdi.

Hakan, dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash'in, “Büyük bir olumlu adım. Türkiye’nin merkez bankası için büyük bir dönüşüm. Erdoğan’dan Hafize Gaye Erkan’a büyük bir güvenoyu" dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Benim yorumum ise sadece şu: Reis, bu üç atamayla üzerimize resmen ve alenen liyakat boca etti."



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