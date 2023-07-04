Ahmet Hakan’dan olay yazı! "Rüyadan uyanın artık" deyip bombaladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, siyasette yapılan "merkez sağ" tartışmalarına ilişkin olarak, "AK Parti, sizin merkez sağ dediğiniz kesimi içine aldı, yuttu, eritti, dönüştürdü. Rüyadan uyanın artık" yorumunu yaptı.

Hakan, bugünkü yazısının "23 yıldır bitmeyen masal: Merkez sağda boşluk var" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyaset masalı var. Şöyle bir masal: Bir varmış, bir yokmuş. Merkez sağda kocaman bir boşluk varmış. Bu boşluk dolmayı bekliyormuş.

Boşluğu Meral Akşener’e doldurtacaklardı, olmadı. Bir ara Ali Babacan’dan umutlandılar, o da olmadı.

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Bu şahısların anlamadıkları şu: 90’ların şablonları geçerliliğini yitirdi. Gitti o eski merkez sağ. Eridi, bitti. AK Parti, sizin merkez sağ dediğiniz kesimi içine aldı, yuttu, eritti, dönüştürdü. Rüyadan uyanın artık.”