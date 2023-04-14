Ahmet Hakan'dan olay sözler! "Bu, normal şartlar altında galiba imkânsız” diyerek duyurdu
CHP taraftarlarının, sürekli "Muharrem İnce’den söz etmeyelim" diye karar aldıklarını, ancak her defasında dayanamayıp yine İnce'ye saldırdıklarını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Muharrem İnce’ye kayıtsız kalmak normal şartlar altında galiba imkânsız" tespitini yaptı.
CHP taraftarlarının, sürekli "Muharrem İnce’den söz etmeyelim" diye karar aldıklarını, ancak her defasında dayanamayıp yine İnce'ye saldırdıklarını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Muharrem İnce’ye kayıtsız kalmak normal şartlar altında galiba imkânsız" tespitini yaptı.
Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"CHP taraftarları, sürekli karar alıyorlar:
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Muharrem İnce’den söz etmeyelim. Muharrem İnce’yi unutalım. Muharrem İnce’yi unutma bahçesine atalım. Muharrem İnce’nin ekmeğine yağ sürmeyelim.
Falan.
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Sonra?
Dayanamıyorlar. Yine dalıyorlar Muharrem İnce’ye.
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Sonuç?
Muharrem İnce’ye kayıtsız kalmak normal şartlar altında galiba imkânsız."