Ahmet Hakan'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri! Bak ne diyor Bay Kemal

Ahmet Hakan, "Parti içi temizliği iyi yapıyor" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı. "Maalesef bir kusurcuğu var Kılıçdaroğlu’nun: Oy alamıyor. Partisinin oylarını yükseltemiyor. Seçim sandıklarıyla ilgili anıları hiç de güzel anılar değil. Diğer alanlarda sergilediği başarıyı, bu alanda asla sergileyemiyor" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Şu son dönemde anladık ki...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...

- Güzel oyun kuruyor.

- Sessiz ve derinden yol alıyor.

- Parti içi temizliği iyi yapıyor.

- Kurduğu ittifakı özenle koruyor.

- Olası rakiplerini şahane ıskartaya çıkarıyor.

- İtaat müessesesini tesis etmeyi başarıyor.

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Güzel. Şahane. İyi. Başarılı. Muazzam. Fevkalade.

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Fakat maalesef bir kusurcuğu var Kılıçdaroğlu’nun:

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Oy alamıyor.

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Partisinin oylarını yükseltemiyor. Seçim sandıklarıyla ilgili anıları hiç de güzel anılar değil. Diğer alanlarda sergilediği başarıyı, bu alanda asla sergileyemiyor.

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Oy alma konusunda...

Bahtsız, kadersiz, şanssız biri Kemal Kılıçdaroğlu.

Bakalım bu sefer, şans kapıyı çalacak mı?"