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Medya Ahmet Hakan'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri! Bak ne diyor Bay Kemal
Medya

Ahmet Hakan'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri! Bak ne diyor Bay Kemal

Ahmet Hakan, "Parti içi temizliği iyi yapıyor" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 10:58:00 -
Ahmet Hakan'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri! Bak ne diyor Bay Kemal

Ahmet Hakan, "Parti içi temizliği iyi yapıyor" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı. "Maalesef bir kusurcuğu var Kılıçdaroğlu’nun: Oy alamıyor. Partisinin oylarını yükseltemiyor. Seçim sandıklarıyla ilgili anıları hiç de güzel anılar değil. Diğer alanlarda sergilediği başarıyı, bu alanda asla sergileyemiyor" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Şu son dönemde anladık ki...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...

- Güzel oyun kuruyor.

- Sessiz ve derinden yol alıyor.

- Parti içi temizliği iyi yapıyor.

- Kurduğu ittifakı özenle koruyor.

- Olası rakiplerini şahane ıskartaya çıkarıyor.

- İtaat müessesesini tesis etmeyi başarıyor.

*

Güzel. Şahane. İyi. Başarılı. Muazzam. Fevkalade.

*

Fakat maalesef bir kusurcuğu var Kılıçdaroğlu’nun:

*

Oy alamıyor.

*

Partisinin oylarını yükseltemiyor. Seçim sandıklarıyla ilgili anıları hiç de güzel anılar değil. Diğer alanlarda sergilediği başarıyı, bu alanda asla sergileyemiyor.

*

Oy alma konusunda...

Bahtsız, kadersiz, şanssız biri Kemal Kılıçdaroğlu.

Bakalım bu sefer, şans kapıyı çalacak mı?"

 

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Yorumlar

nihat

oy alamıyor ve alamayacak. ancak 35'lik rakıyı 70'lik yapacak bu gidişle. Ahmet hakan sen de üzüleceksin. yine yenilecek. amerika'ya ya da ermenistan'a yerleşecek.
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