Ahmet Hakan’dan olay çıkış: "İtiraf ediyorum" deyip böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşandığı iddia edilen üstü kapalı göndermeleri yorumladı.

Bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu konuşulan İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu hakkında, "Erkek olsaydı onunla başka türlü konuşurdum" dediği iddiasını hatırlatan Hakan, şöyle devam etti:

"Kaftancıoğlu, bu muhteşem pası şık bir gole çevirmiş. Kaftancıoğlu’nun 'Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi ‘errkek siyasetçilerin!’ biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum' diye başlayan açıklamayı okuyunca... Bir kapak sesi işittiğimi itiraf ediyorum."



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