Ahmet Hakan'dan olay "Bülent Arınç" sözleri! Yer yerinden oynayacak

Ahmet Hakan, arasının zaten yıllardan beri limoni olduğu, geçtiğimiz aylarda ise çok büyük bir tartışma yaşadığı Bülent Arınç'Ia ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"1999 yılından beri aramız limoni. 1999 yılında hakkında bir eleştiri yazmıştım, o günden beri küs bana. Gerçi ben de barışmak için ciddi bir girişimde bulunmaya gerek duymadım. Ama 2023’te böyle bir adım atmayı düşünüyorum. Eşit ilişkili bir sohbet ortamına “Evet” derse buluşurum kendisiyle. Belki kedim Sekter’i de katarım ortama. Kim bilir."