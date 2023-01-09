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Medya Ahmet Hakan'dan, o komisere çok sert tepki: Sapıklığı karşısında resmen midem bulandı
Medya

Ahmet Hakan'dan, o komisere çok sert tepki: Sapıklığı karşısında resmen midem bulandı

Bir markette bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan komisere Ahmet Hakan'dan çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 11:16:00 -
Ahmet Hakan'dan, o komisere çok sert tepki: Sapıklığı karşısında resmen midem bulandı

Bir markette bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan komisere Ahmet Hakan'dan çok sert tepki geldi. "Sergilenen sapıklık karşısında resmen midem bulandı" diyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

 

"Bir komiser, bir markette bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalandı. Görüntülere şöyle bir baktım: Sergilenen sapıklık karşısında resmen midem bulandı.

*

Üç gündür hayret ediyorum bu işe.

*

“Ne iştir bu? Bir komiser nasıl yapar bunu? Neler oluyor? Komiser bu komiser yahu! Allah Allah” deyip duruyorum.

*

Bir türlü sakinleşemiyorum."

 

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Kameraları icat edenlere dua ediyoruz, her altı yiyen, her kim olursa olsun tüm çıplaklığı ile ortaya çıkıyor, hiç kimse yalanlayamıyor, ben yapmadım diyemiyor, hiç kimse de zan altında kalmıyor. Emniyetin gereğini yapacağına, hiç şüphemiz yok, bu sabık nasıl bir eğitim almış ki böyle bir sapkınlıkla göreve başlatılmış, Emniyet teşkilatı bu tür olayları kaldıramaz, çünkü en güvendiğimiz sığınak böyle olursa geri ne yapmaz. Kim bilir kameraların olmadığı yerlerde ne canlar yakıyorlar!!!!
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