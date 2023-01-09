Ahmet Hakan'dan, o komisere çok sert tepki: Sapıklığı karşısında resmen midem bulandı
Bir markette bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan komisere Ahmet Hakan'dan çok sert tepki geldi.
Bir markette bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan komisere Ahmet Hakan'dan çok sert tepki geldi. "Sergilenen sapıklık karşısında resmen midem bulandı" diyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Bir komiser, bir markette bir kadının etek altı görüntüsünü çekerken yakalandı. Görüntülere şöyle bir baktım: Sergilenen sapıklık karşısında resmen midem bulandı.
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Üç gündür hayret ediyorum bu işe.
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“Ne iştir bu? Bir komiser nasıl yapar bunu? Neler oluyor? Komiser bu komiser yahu! Allah Allah” deyip duruyorum.
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Bir türlü sakinleşemiyorum."