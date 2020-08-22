Ahmet Hakan'dan Netflix çarkı! Tepki gelince fikir değiştirdi

Yayınladığı içeriklerle ahlaksızlık sınırlarını zorlayan online dizi ve film izleme platformu Netflix bugünlerde yeni bir skandalla gündemde.

Alenen çocuk istismarının yapıldığı ‘Cuties’ adlı film tüm dünyada tepkiyle karşılandı.

Tepki gelince görüş değiştirdi

Türkiye Netflix’in denetim altına alınmasıyla ilgili tartışmaların devam ettiği süreçte "Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim" diyerek platformun kontrol altına alınmasına karşı çıkan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son skandalın ardından tavır değiştirdi.

Bugünkü yazısında tüm dünyanın tepkisini çeken Netflix’in son rezaletine değinen Hakan, "Fakat artık işin içine reşit olmayan çocuklar girmiş durumda. Bu durum da tavrım tabii ki değişir" ifadelerini kullandı.

Zamana göre şekil alan Hakan’ın önce Netflix’e arka çıkması ancak dünya çapında tepki çekince tavır değiştirmesi manidar karşılandı.

İşte Hakan’ın bugünkü yazısından Netflix ile ilgili o bölüm;

"NETFLIX konusunda 'Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim' diyenlerdenim. Fakat artık işin içine reşit olmayan çocuklar girmiş durumda. Bu durum da tavrım tabii ki değişir. 11-12 yaşındaki çocukların başrolde olduğu bir dizi çekmişler. Diziyi de 'Çocuklar cinselliklerini keşfediyor' falan diye pazarlıyorlar. Dünya ayağa kalkmış durumda. Her taraftan büyük tepki var. 'Bu resmen çocuk istismarı' deniyor.

İşin içine 'çocuk istismarı' girdiği andan itibaren... 'Zorla mı izlettiriyorlar kardeşim' argümanının yeri olmaz. Çünkü Çocuğun istismarı, zorla izlettirseler de izlettirmeseler de seyirci kalınacak bir olay değildir."