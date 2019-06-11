Ahmet Hakan'dan İsmail Küçükkaya'ya: Olan sana olacak!

AK Parti ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'da canlı yayına çıkacak. Dün yapılan açıklamada programa moderatör olarak FOX TV sunucusu CHP'li İsmail Küçükkaya'nın seçildiği duyuruldu.

Gazeteci Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı "Bir fırçanın yol açtığı yedi şey" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu programını sunacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya'ya seslendi.

"Olan sana olacak İsmail"

Annesinin “Aman dikkat et oğlum. Herkes kendini kurtarır, olan sana olur" şeklinde 'meşhur' bir sözü olduğunu belirten Hakan, şöyle devam etti:

"Binali Yıldırım/Ekrem İmamoğlu tartışmasına moderatör olarak atanan İsmail Küçükkaya için söylenecek tek söz bu gibi: Herkes kendini kurtaracak, olan sana olacak İsmail."