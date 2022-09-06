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Medya Ahmet Hakan'dan Gürsel Tekin'e okkalı ayar! Oy oy oy
Medya

Ahmet Hakan'dan Gürsel Tekin'e okkalı ayar! Oy oy oy

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin'e okkalı bir ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 09:14:00 -
Ahmet Hakan'dan Gürsel Tekin'e okkalı ayar! Oy oy oy

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap verdi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise köşesinin bir bölümünde CHP'li Tekin'e bazı "tavsiyelerde" bulundu ve şunları kaydetti:

"Sen artık sadece CHP adına konuşmuyorsun. Bunun farkına var.

Söylediğin her cümle, sadece partini bağlamıyor. Akıllı ol biraz.

'HDP’ye veririz bir bakanlık' dediğinde Müsavat Bey’in bir kartal gibi üstüne atılması kaçınılmaz. Gör bunu.

Konuşurken masanın ayaklarını hesaba katmak gerekir. İçselleştir bunu.

Sorulara cevap verirken yuvarla gitsin. Netlik zamanı olmadığını anla artık."

 

 

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Yorumlar

Sassas

Hakan sende az değilsin seloya saz çaldırdığın ve bir sürü güzellemeler yaptığını unutmadık şimdi kalkmış bir hdp hayranı olan tekini uyarıyorsun aklınsıra akılda veriyorsun seçim yaklaşıyor böyle laflar etme seçimi kaybederiz diyorsun az kurnaz değilsin hani

küp icindekini sizdirir icinde bal varsa bal, ihanet ve fasizm varsa da onu...

daha once butun bagimsiz yerli- milli medyaya secimin ertesi gunu mahkeme karari olmadan el koyacagiz demisti....tek parti fasisti...HDPKK LILARI ISBANK YONETIMINE ALIN COK MERAKLIYSANIZ!
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