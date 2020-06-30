Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Abdullah Gül iddiası

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini dün bozdu. Karar Gazetesi'nden Taha Akyol'un sorularını yantlayan Gül, ekonomiyle ilgili "Gelinen durum kaygı verici" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ü dün yayımlanan röportajı bir anda gündem oldu. Gül'ün neden sessizliğini bozduğu merak konusu olurken, gazeteci Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın adayı olmayı amaçladığını iddia etti. Hakan, Gül'ün bu sebeple Ali Babacan'ın partisinde kendisini öne çıkarmadığını, geri planda tuttuğunu belirtti.

Gül'ün taktiği

Ali Babacan’a kurdurduğu partinin, kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında önemli bir rol oynayacağı beklentisi içinde olduğunu savunan yazar, Gül'ün taktiğini "Sessiz kalmak. Ama “Sen hep sessiz kaldın” demesinler diye arada sırada “kontrollü hükümet eleştirileri" yapmak" olarak açıkladı.