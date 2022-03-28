Ahmet Hakan'dan Davutoğlu ile Babacan'a ayar

Ahmet Hakan, yıllarca tüm Türkiye'yi Tayyip Erdoğan’ın ne müstesna bir lider olduğuna ikna etmeye çalışan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın bugün Erdoğan’a kara çalmak için ellerinden geleni yaptığına dikkat çekerek "Dram bu değilse nedir Allah aşkına?" diye sordu. İşte Hürriyet gazetesindeki o bomba yazının ilgili bölümü:

"Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan...

Yıllarca bizi...

Tayyip Erdoğan’ın ne müstesna bir lider olduğuna ikna etmeye çalıştılar.

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Bu ikisi şimdi de bizi...

Tayyip Erdoğan’ın ne kötü bir lider olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.

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Dram bu değilse nedir Allah aşkına?"