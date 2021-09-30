Ahmet Hakan'dan CHP'ye: Tam bir ayağa kurşun sıkma olayı!

CHP'li Özgür Özel'in 'Marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız' vaadine Ahmet Hakan köşesinden cevap verdi. Hakan, nedenlerini madde madde sıralayarak 'tam bir ayağa kurşun sıkma olayı' ifadesini ullandı.

'Marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bursa’da, “CHP olarak da söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda bu üç harflileri (marketleri), kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM’leri de bu şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var” açıklamasını yapmıştı.

Ahmet Hakan'dan tepki

Özgür Özel'in çıkışına Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşesinden cevap verdi. Hakan, CHP'nin bu vaadini eleştirerek, 'tam bir ayağa kurşun sıkma olayı' dedi.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı;

Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.

Ama bambaşka bir kasıtla!

Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.

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Söylediği tam olarak şu Özel’in:

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“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”

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Peki ama neden?

Neden Özgür Özel, üç harfli süpermarketleri şehirlerin dışına süreceklerini ilan ediyor?

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Neden olacak?

Bakkalları ezdirmemek için.

Yani 30 yıl öncesinin “Kahraman bakkal süpermarkete karşı” olayını 30 yıl sonra canlandırma peşinde Özgür Bey.

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Oysa CHP açısından bu vaat, tam bir ayağa kurşun sıkma olayı.

Nasıl mı?

Beş aşamada tane tane anlatayım:

AŞAMA BİR: Üç harfli marketler, fahiş fiyat olgusuna bulaşmadıkları takdirde vatandaş için bakkaldan daha ucuz alternatiflerdir.

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AŞAMA İKİ: Üç harfli marketleri şehir dışına sürdüğünüz zaman, vatandaş üç harfli marketlerden daha pahalı bakkallara mecbur kalır.

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AŞAMA ÜÇ: Bu durumda da vatandaş değil, sadece bakkal lobisi memnun edilmiş olur. Bakkallarımız önemlidir ama oy açısından vatandaş daha önemlidir.

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AŞAMA DÖRT: İlle de bakkallara sahip çıkılmak isteniyorsa... Bakkalların üç harfli marketlerden daha ucuza satış yapmasını sağlayacak bir zemin oluşturulmalı.

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AŞAMA BEŞ: “İyi ama bu nasıl yapılacak?” diye soruluyorsa... Vereceğim cevap şu olur: O kadarını bilsem Mahfi Eğilmez olurdum.