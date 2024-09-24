Ahmet Hakan’dan çarpıcı Acun Ilıcalı-Ali Koç iddiası! "Yazın bir kenara" deyip açıkladı
Ahmet Hakan, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a karşı ‘bir gün’ mücadeleye gireceği öngörüsünde bulundu.
Ahmet Hakan, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a karşı ‘bir gün’ mücadeleye gireceği öngörüsünde bulundu.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçı köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, dikkat çeken bir iddiada bulundu.
“Bir gün mutlaka Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a karşı mücadeleye girişip yendiği gibi Acun da Ali Koç’a karşı mücadeleye girişip yenecek” diyen Ahmet Hakan, “Bugün, yarın, öbür gün değilse de bir gün mutlaka olacak bu” ifadelerini kullandı.
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