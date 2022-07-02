Ahmet Hakan'dan bomba Tayyip Erdoğan yazısı

Ahmet Hakan, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakatın ardından "İmzalamış olmamız her şeyin bittiği anlamına gelmiyor" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın malum kesimi ters köşeye yatırdığını belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki "Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

" “E ne oldu? Bastın imzayı, döndün” diye bir yaklaşım tutturmuşlardı.

Şahane bir propagandaydı bu. Madrid Zirvesi’ni bir anda “U Dönüşü Zirvesi” haline dönüştüren bir propaganda... Acayip etkili bir çıkış yakalamış durumdaydılar. “Bağırıp çağırdı, sonunda imzayı çaktı” türü afili cümleler kuruyorlardı.

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Kısacası...

Tam “Mutlu olduk” diyebileceklerdi ki...

Fakat o da ne?

Bir anda yıkıldı bütün dünyaları.

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Nasıl yıkıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalar çakıldıktan hemen sonra yaptığı şu açıklamalarla:

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- İmzalamış olmamız her şeyin bittiği anlamına gelmiyor.

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- Bu sadece davettir.

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- Daha bu işin onaylanma aşaması var.

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- Esas karar parlamentodan çıkacak.

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- Sözlerinde durup durmadıklarını izleyeceğiz.

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- Durmazlarsa ona göre karar vereceğiz.

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Bu cümleler, “İmzayı bastın, döndün” yaklaşımını bir anda boşa çıkaran cümlelerdi.

Propaganda hırpalanmış, güzelim yaklaşım heder olmuş, oyun bozulmuştu.

Yani...

Tam mutlu olmuşlarken yıkılmıştı bütün dünyaları.

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Ben şunu bilirim, şunu söylerim:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazen aşırı kalp kırıcı olabiliyor."