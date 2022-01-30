Ahmet Hakan'dan bomba Mustafa Sarıgül yazısı

Ahmet Hakan, son zamanlarda çektiği TikTok videolarıyla çok konuşulan Mustafa Sarıgül'le ilgili bomba bir yazı yazdı. "Bu adamla siyaset yapmak, hayatı sitcom tadında yaşamak gibi bir şey" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"SARIGÜL VİDEOLARINI İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM

- Temiz delirdi.

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- Bu adamla siyaset yapmak, hayatı sitcom tadında yaşamak gibi bir şey.

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- Komedi filmi çekse kapalı gişe oynar valla.

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- Samimiyetsizliğinde bir samimiyet var, gerçekten var.

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- Videonun içine girdiğim anda çıkamıyorum.

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- Figürasyona karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir merhamet içindeyim.

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- Kar topunu kameraya atması... Benim birincim bu video!"