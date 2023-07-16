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Medya Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı
Medya

Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 14:15:00 -
Ahmet Hakan’dan bomba "Menzil" yazısı! Böyle tokat manyağı yaptı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol'un vefatının ardından yapılan haberlere tepki gösterdiği bugünkü yazısında “temel sorunlardan” birinin “anlamaya çalışmak yerine önyargıları doğrulatmaya çalışmak” olduğunu ifade etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol'un vefatının ardından yapılan haberlere tepki gösterdiği bugünkü yazısında “temel sorunlardan” birinin “anlamaya çalışmak yerine önyargıları doğrulatmaya çalışmak” olduğunu ifade etti.

Şeyh Abdülbaki Erol’un vefatının ardından tövbelerin ve zikirlerin iptal edildiği, tümünün yenilenmesi gerektiği belirtilmişti. Sosyal medyada söz konusu "tövbe ve zikir iptaliyle ilgili" çok sayıda paylaşım yapıldı. Hakan, bugünkü yazısında, temel sorunlar arasında ayrıca “tövbe yetkisi nedir, bilmemek ve bilmek istememek; ‘tövbeler iptal’ meselesini dalga malzemesi olarak kullanmak” maddelerini de sıraladı.

Hakan’ın “Menzil haberlerindeki temel sorunlara dair” sıraladıkları şöyle:

“- En temel, en basit kavramlara bile aşina olmamak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Üç dakika literatür taraması yapmaya bile tenezzül etmemek.

- “Tövbe yetkisi” nedir, bilmemek ve bilmek istememek.

- “Tövbeler iptal” meselesini dalga malzemesi olarak kullanmak.

- Konunun uzmanlarıyla konuşmaya gerek duymamak.

- Eleştiriyi doğru bilgi üzerine kurma ihtiyacı hissetmemek.

- İlk defa gördüğü, tanıdığı bir dünya üzerine büyük sözler söylemek.

- Anlamaya çalışmak yerine önyargıları doğrulatmaya çalışmak.

- Eleştirilecek esas konuları ıskalayıp lüzumsuz detaylara dalmak.

- Menzil üzerinden büyük büyük genellemeler yapmak.”

 

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