Ahmet Hakan'dan bomba Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası! “Yandım Allah” detayı dikkat çekti
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının son günlerde ilginç bir biçimde yeniden gündeme geldiğine işaret eden Ahmet Hakan, "Peki ama neden?" deyip o sebebi açıkladı.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının son günlerde ilginç bir biçimde yeniden gündeme geldiğine işaret eden Ahmet Hakan, "Peki ama neden?" deyip o sebebi açıkladı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:
"Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili umutlar tükenmiş gibiydi.
Ancak son günlerde ilginç bir biçimde bu iki ismin adaylığı yeniden gündemde.
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Peki ama neden?
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Bu sorunun gayet basit, gayet mantıklı, gayet net, gayet tartışmasız, gayet akla yatkın tek bir yanıtı var:
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Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden.
Kemal Kılıçdaroğlu, son iki aydır öyle kötü bir performans sergiliyor ki...
Muhalif çevreler, “yandım Allah” diyerek bu iki ismi yeniden gündeme sokmaya çabalıyor."