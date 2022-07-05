Ahmet Hakan'dan bomba İmamoğlu yazısı! Bu yazıyı oku Eko
Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Financial Times gazetesine konuştuğunu duyunca zihninde belirenleri yazdı.
Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Financial Times gazetesine konuştuğunu duyunca zihninde belirenleri yazdı. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:
"Ekrem İmamoğlu, Financial Times’a konuşmuş.
Olayı duyunca zihnimde şöyle bir soru belirdi:
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Finansal Times’a konuşmak...
- Eskiden nasıl karşılanırdı?
- Şimdi nasıl karşılanıyor?
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İmamoğlu’nun Financial Times’a söylediklerinden tamamen bağımsız olarak bir cevap çıkardım.
Buyurunuz:
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- Eskiden Türkiye’de Financial Times’a konuşmak, konuşana bir prestij sağlardı. Şimdi ise prestij kaybettiriyor.
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- Eskiden Financial Times, Türkiye ile ilgili bir harf yazsa bizim gazetelerimiz manşet yapardı. Şimdi ise dönüp bakan yok.
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- Eskiden Türkiye’de siyasi ikbalin yolu Financial Times’tan geçerdi. Şimdi ise siyasi basiretsizliğin yolu Financial Times’tan geçiyor.
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- Eskiden Financial Times’ın ilgi gösterdiği Türk siyasetçinin önü açık sayılırdı. Şimdi ise azıcık kuşkuyla karşılanıyor."