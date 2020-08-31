  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ahmet Hakan’dan Abdullah Gül’e olay sözler! 'Delice gülerek okudum'
Siyaset

Ahmet Hakan’dan Abdullah Gül’e olay sözler! 'Delice gülerek okudum'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan Abdullah Gül’ün 30 Ağustos paylaşımına yorum geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:02:00 -
Ahmet Hakan’dan Abdullah Gül’e olay sözler! 'Delice gülerek okudum'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'ta paylaştığı mesajına yorum yaptı.

Abdullah Gül’ün 30 Ağustos mesajı sosyal medyada yayıldı. Gül, Zafer Bayramı mesajında, ‘30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun’ diyerek ‘Bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum’ diye eklemişti.

Hakan, Gül’ün mesajına ilişkin “İlahi Abdullah Gül” başlıklı yazı kaleme aldı.

‘Mesajdaki Atatürk vurgusunu görünce gülümsemeyle içimden şöyle dedim’ diyen Hakan, ‘Adeta ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru dilekçesi gibi” ifadelerine yer vererek Gül’e göndermede bulundu.

Hakan, Abdullah Gül’ün mesajını delice gülerek okuduğunu söyledi.

İşte o ifadeler,

- Bakın, bakın... Ben artık 30 Ağustos geldiğinde hastalanmıyorum.

- Bakın, bakın... Daha önce hiçbir 30 Ağustos’ta mesaj atmamıştım ama bu 30 Ağustos’ta attım.

- Bakın, bakın... Nasıl da Atatürk diyorum.

- Bakın, bakın... Nasıl da gelişme kaydettim.

- Bakın, bakın... Bakın yahu... Bakın... Bakın ama...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nurullah

Sevgili akit gazatesi, Ahmet hakan i kutluyorum. Son zamanlarda Ahmet bey olaylara objektif yaklasiyor.. Suistimal etmemenizi onemle vurgulamak istiyorum. Saygilarimla
  • Yanıtla

Mesut Sarp

Neden aday olmasın ki? Cumhurbaşkanlıgı döneminde yurduna hizmetini cok iyi yaptı. Adam tecrübeli mükemmel ingilizcesi var ve uluslararası siyasetide yakinen tanımakta. şimdi neden kötü olsun ki.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı