Ahmet Hakan, Zelenskiy ile Akşener arasındaki farkı yazdı

Ahmet Hakan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Meral Akşener arasındaki farkları köşesine taşıdı. Zelenski'nin Türkiye ve Tayyip Erdoğan'dan memnun olduğunu, Akşener'in ise huzursuzluğunu her fırsatta gözler önüne serdiğini ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye’deki muhalefet lideri Meral Akşener arasında...

Şöyle bir fark var:

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Zelenski...

Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yeterli buluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her fırsatta övüyor... Türkiye’nin izlediği denge politikasına laf etmiyor... “Niye Rusya’ya yaptırım uygulamıyorsunuz?” demiyor...*

Akşener ise...

Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğini yeterli bulmuyor... Türkiye’nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil... Rusya’ya kafa tutulması gerektiğini savunuyor... Türkiye’nin de Rusya’ya yaptırım uygulamasını istiyor...

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Kısacası...

Zelenski memnun... Akşener huzursuz...

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Neydi Abdullah Gül’ün o meşhur tweet’i?

Hah! Buldum.

Şuydu:

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İnsan gerçekten hayret ediyor."