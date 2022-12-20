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Medya Ahmet Hakan, "Yüzde 99 böyle" deyip açıkladı! Erdoğan'la ilgili herkes bunu merak ediyordu
Medya

Ahmet Hakan, "Yüzde 99 böyle" deyip açıkladı! Erdoğan'la ilgili herkes bunu merak ediyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Katar’da Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finalini izlerken pek renk vermediğini belirten Ahmet Hakan, "Gönlünden hangi takım geçiyordu acaba?" diye sorup kişisel tahminini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 10:34:00 -
Ahmet Hakan, "Yüzde 99 böyle" deyip açıkladı! Erdoğan'la ilgili herkes bunu merak ediyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Katar’da Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finalini izlerken pek renk vermediğini belirten Ahmet Hakan, "Gönlünden hangi takım geçiyordu acaba?" diye sorup kişisel tahminini açıkladı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da final maçını izlerken pek renk vermedi. Sakince maçı izledi.

Gönlünden hangi takım geçiyordu acaba? Kişisel tahminimi açıklıyorum:

Yüzde 99: Arjantin.

Yüzde 1: Tarafsız.

*

Bunun için bahse girebilirim ama yemin edemem."

 

 

 

2
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Yorumlar

...

israil olsaydı israil'i tutardı! bir yahudiyle yanyana geldiğinde kalbi pır pır ediyormuş!

Fikret Türk

Aynen öyle Ahmet bey zira halkçı görünmüyor bazıları gibi halk gibi Yaşar ve düşünür aynı zamanda fransa gibi toplama millet i mi yoksa orjinalini mi yani Arjantin inimi tutmak aklen yakın olan
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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