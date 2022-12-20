Ahmet Hakan, "Yüzde 99 böyle" deyip açıkladı! Erdoğan'la ilgili herkes bunu merak ediyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Katar’da Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finalini izlerken pek renk vermediğini belirten Ahmet Hakan, "Gönlünden hangi takım geçiyordu acaba?" diye sorup kişisel tahminini açıkladı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da final maçını izlerken pek renk vermedi. Sakince maçı izledi.

Gönlünden hangi takım geçiyordu acaba? Kişisel tahminimi açıklıyorum:

Yüzde 99: Arjantin.

Yüzde 1: Tarafsız.

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Bunun için bahse girebilirim ama yemin edemem."