Ahmet Hakan "Yok artık" deyip patladı! Bu büyük bir trajedi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, muhalefeti eleştirdiği yazısında, "Türkiye için üzüldüğünü" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu takip eden gazetecilerden olan Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, muhalefet gündemiyle ilgili olarak genel bir değerlendirme yaptı.

Hakan, yazısının "Ben durulur dedikçe daha beter karışıyor" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Ben, 'Galiba bir yerde toparlanırlar' dedikçe... Ben, 'Sanırım artık kendilerine çekidüzen verirler' dedikçe... Ne yapıp ediyorlar, nur topu gibi yeni krizler çıkarıyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Muhalif seçmen açısından şöyle bir trajedi söz konusu: Parti içi iktidar mücadelesi verenler de parti içi iktidarı elde tutmak isteyenler de dökülüyor.

- ‘Özgür Özel’ler, ‘Faik Öztrak’lar, ‘Engin Altay’lar, ‘İmamoğlu’lar, ‘Bülent Tezcan’lar, ‘Kaftancıoğlu’lar... Hepsi bu dökülmenin aktörü haline gelmiş durumda. Dökülmenin dışında kalan tek bir kişi bile yok.

- Dört gündür buralardan uzak kaldım. Döndüğümde karşılaştığım krizler şunlar: Zoom krizi... Protokol krizi... Öztrak krizi... İYİ Parti’nin kazan kaldırma krizi...

- En son Kılıçdaroğlu’nun hükümete 'Gelsinler, şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandığı, boylarının ölçüsünü alsınlar. Niye yapmıyorlar?' diye meydan okuduğunu görünce 'Yok artık' dedim.

Üzülüyorum.Türkiye için üzülüyorum. Çünkü muhalefeti güçlü ve etkin olmayan bir ülkenin eksiğinin büyük olacağına inanıyorum."