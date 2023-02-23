Ahmet Hakan yazdı yazmasına ama...

Türkiye'deki malum çevreler direk olarak dine saldırmayıp din adamları üzerinden içindeki düşmanlığı ortaya koyuyor. Ahmet Hakan bu günkü yazısında konuyu gündeme getirdi ama ne yazık ki kendisine Müslümanım diyen bazı çevreler bu din düşmanlarının ağzıyla hareket edip onlarla birlikte saf tutuyor.



İşte Ahmet Hakan'ın konu ile ilgili yazısından bir bölüm.

"...

Sosyal medyada bir klik var.

Bunlar, Diyanet İşleri Başkanı üzerinden resmen ve alenen din düşmanlığı yapıyorlar.

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Düzenli aralıklarla bilerek, kasten yalan uyduruyorlar.

Mesela şu tür bir yalan:

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“Diyanet İşleri Başkanı: Matematik dinimizce haramdır.”

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Bu yalanı kurguluyorlar, bu yalanı ortaya atıyorlar, bu yalanı yaygınlaştırıyorlar.

Ve bunu sorgusuz sualsiz doğru kabul eden sayısız kişi, altına döşeniyor da döşeniyor.

Hakaretler, aşağılamalar, kutsala saldırılar falan...

Yani olay Diyanet İşleri Başkanı eleştirisinden çıkmış, din düşmanlığına dönüşmüş durumda.

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Yalanın, iftiranın, ahlaksızlığın sınırı yok.

Mesela yakında “Diyanet İşleri Başkanı: Sağlam bina yapmak, kadere isyandır” diye paylaşım da yapabilirler.

Bunların hedefi Ali Erbaş falan değil.

Bunların temel hedefi, dini değerler.

Olaya böyle yaklaşmakta yarar var.