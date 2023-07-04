Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Seçim yenilgisinin ardından ortalarda görünmeyen ve halkın karşısına çıkmaya çekinen Kemal Kılıçdaroğlu, bayram tatilinde soluğu Antalya'da aldı. Kılıçdaroğlu ve ailesi, bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirdi. Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise CHP'nin yaptığı "yalanlama"yı eleştirdi. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Lüks bir tatil yapıyormuş Kemal Kılıçdaroğlu.

Belek’te gittiği otelin fiyatlarını çıkarmışlar ortaya.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ooooo! Acayip para.

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CHP’den şöyle bir açıklama gelmiş konuyla ilgili olarak:

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“Sayın Genel Başkan’ımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.”

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Haberlerdeki hangi ifadeler gerçeği yansıtmıyor acaba?

Tatil yaptığı otel, o otel değil mi?

Otelin fiyatları, o kadar da pahalı değil mi?

Yoksa “Otel, Genel Başkan’ımızdan herhangi bir ücret almamayı tercih etmiştir” mi demek istiyorlar?

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Bu tartışma seçimden önce yaşansaydı...

Kemal Bey, kesinlikle şöyle bir video çekerdi:

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Mutfak ambiyansı verilmiş lüks otelin king room’unda münasip bir ahşap platforma eliyle üç kere vurur, ardından da “Tatildeyim be tatildeyim” diye meydan okurdu.

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Ardından da gelsin çılgınca “Yaşa dedem, var ol pirom” sesleri..."