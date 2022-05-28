Ahmet Hakan, “Terliği ekrana fırlatmak zorunda kalabilirsiniz” dedi
Ahmet Hakan, "Ali Koç’un yükselişine, Ekrem İmamoğlu’nun düşüşüne aparat olan tipleri 'Susun. Deli konuşuyor. Konuş deli' yaklaşımıyla dinlediğinizde... Eğlenmeniz mümkün olabilir. Aksi takdirde terliği ekrana fırlatmak zorunda kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan, "Ali Koç’un yükselişine, Ekrem İmamoğlu’nun düşüşüne aparat olan tipleri 'Susun. Deli konuşuyor. Konuş deli' yaklaşımıyla dinlediğinizde... Eğlenmeniz mümkün olabilir. Aksi takdirde terliği ekrana fırlatmak zorunda kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Bir ara şu cümle, çok meşhurdu sanal alemde:
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“Susun. Deli Konuşuyor. Konuş deli.”
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Bazı tipler var.
Ali Koç’un yükselişine, Ekrem İmamoğlu’nun düşüşüne aparat olan.
Bu tipleri “Susun. Deli konuşuyor. Konuş deli” yaklaşımıyla dinlediğinizde... Eğlenmeniz mümkün olabilir. Aksi takdirde terliği ekrana fırlatmak zorunda kalabilirsiniz."