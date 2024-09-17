Ahmet Hakan: O olayın tarikatla ilgisi yok! Bu tam bir manyaklık

Ahmet Hakan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında “Sosyopatlaşmış manyak bir geniş ailenin işi” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hakan, anne, amca, erkek kardeşin yanı sıra aileden başka isimlerin de tutuklandığı veya gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili şunları kaydetti:

“Oryantalistliklerinin farkında bile olmayan bu oryantalist tipler, öyle bir mahalle baskısı kuruyorlar ki insanların üzerinde. Şunu söylemek artık resmen bir cesaret işi: * Narin cinayeti, çocuk öldürmeyi gayet sıradan bir iş gibi algılayacak denli sosyopatlaşmış manyak bir geniş ailenin işidir. Olayın aşiretle, tarikatla, feodaliteyle ilgisi yoktur.”

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