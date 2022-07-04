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Medya Ahmet Hakan, o isme öyle bir yalakalık yaptı ki...
Medya

Ahmet Hakan, o isme öyle bir yalakalık yaptı ki...

Bir süredir dünyanın dört bir yanında çekilmiş stand up gösterilerini izlediğini belirten Ahmet Hakan, "Hepsini toplasan bir Cem Yılmaz etmez" diyerek büyük bir yalakalığa imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 09:49:00 -
Ahmet Hakan, o isme öyle bir yalakalık yaptı ki...

Bir süredir dünyanın dört bir yanında çekilmiş stand up gösterilerini izlediğini belirten Ahmet Hakan, "Hepsini toplasan bir Cem Yılmaz etmez" diyerek büyük bir yalakalığa imza attı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Bir süredir dünyanın dört bir yanında çekilmiş stand up gösterilerini izliyorum.

Hiçbiri güldürmüyor, hiçbiri düşündürmüyor, hiçbiri “şahane bir espri” dedirtmiyor, hiçbiri sonuna kadar izlememe değmiyor.

*

Kısacası durum şu:

Hepsini toplasan bir Cem Yılmaz etmez."

 

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Yorumlar

cmylmz en iyi YEREL stan-upçıdır

........

Antikemalist Akpartili

Filimlerde ilk defa Sin-kaflı küfürler ederek bu konuda çığır açan(!) komedyen C.Y'nin bir iki filmine,otobüslerde yolculuk yaparken MECBUREN şöyle bir baktım! Figüranları olmasa tamamen Foss filim! Komedyenlikten para kazanan kemalist adam tamamen güldürme özürlüsü! Fakat evet S.Kaflı küfürler konusunda gerçekten mahir! Üstad Kadir Mısıroğlu'na Fesli Deli diyerek küfür etmeye çalışan taze kemalist Coşkun belki de farkında olmadan yediği küfürlerden hoşlanıyordur! Kültür Bakanlığı KÜFÜRLÜ FİLİMLERE Müdahele etmeli!! Filimde edilen bir küfür tüm izleyenlere edilmiştir,ANLAYANA!! GENÇLİĞİN AHLAKINI DA BOZMAKTADIR!
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