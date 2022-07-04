Ahmet Hakan, o isme öyle bir yalakalık yaptı ki...

Bir süredir dünyanın dört bir yanında çekilmiş stand up gösterilerini izlediğini belirten Ahmet Hakan, "Hepsini toplasan bir Cem Yılmaz etmez" diyerek büyük bir yalakalığa imza attı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Bir süredir dünyanın dört bir yanında çekilmiş stand up gösterilerini izliyorum.

Hiçbiri güldürmüyor, hiçbiri düşündürmüyor, hiçbiri “şahane bir espri” dedirtmiyor, hiçbiri sonuna kadar izlememe değmiyor.

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Kısacası durum şu:

Hepsini toplasan bir Cem Yılmaz etmez."