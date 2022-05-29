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Medya Ahmet Hakan, o isme çok sert tepki gösterdi! Bu müptezellik
Medya

Ahmet Hakan, o isme çok sert tepki gösterdi! Bu müptezellik

Ahmet Hakan, ABD’de bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin üzerinde tepinen FETÖ'cü Enes Kanter'in yaptığının müptezellik olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 10:58:00 -
Ahmet Hakan, o isme çok sert tepki gösterdi! Bu müptezellik

Ahmet Hakan, ABD’de bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin üzerinde tepinen FETÖ'cü Enes Kanter'in yaptığının müptezellik olduğunu belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında "Üvey babası Fetullah buna yakında 'İşime yaramıyorsun, salakça işler yapıyorsun, seni evlatlıktan atıyorum' diyecek, farkında değil" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

 

"Enes Kanter, en son şöyle bir müptezellik yapmış:

ABD’de bir toplantıda Erdoğan’ın posterinin üzerinde tepinmiş. Bunun görüntüsünü de gururla paylaşmış.

*

Şu son yaptığı müptezellikle...

Kutuplaşmış, cepheleşmiş Türkiye’de yaşayan herkesin istisnasız nefret ettiği isim haline geldi. Erdoğan karşıtlarını bile karşısına aldı.

*

Üvey babası Fetullah buna yakında...

“İşime yaramıyorsun, salakça işler yapıyorsun, seni evlatlıktan atıyorum” diyecek, farkında değil."

 

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