Ahmet Hakan, o işin aslını aptala anlatır gibi anlattı: Ne yani kardeşim? Bu da mı istenmesin?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Valiliği'nin "halka açık alanda, parklarda, plajlarda içki tüketiminin yasaklandığı" şeklinde ifadelerin yer aldığı, ancak daha sonra, "sadece çevreye rahatsızlık verenler konusunda cezai işlem uygulanacak" açıklaması yapılan genelgeyi değerlendirdi.

Hakan, İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu'nun "İnsanlara rahatsızlık vermeden, çocuklara kötü örnek olmadan, kendi başına alkol alan kişilere kimse ne diyebilir ki?" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

Hakan, "Bu açıklamalar da gösteriyor ki... Yapılan tartışmaların altı dolu değil. Plajda, mesire yerinde, parkta içki içmek yasaklanmıyor. Peki ne yapılıyor? Yapılan şu: Plajda, mesire yerinde, parkta içki içip huzur bozan davranışlarda bulunanlara karşı kolluk kuvvetlerinin etkili bir denetim yapması isteniyor. Ne yani kardeşim? Bu da mı istenmesin?" dedi.



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