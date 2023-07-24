Ahmet Hakan, o "çakallığın" kokusunu aldı! İş öyle bir boyuta geldi ki...
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son günlerde CHP içindeki çekişmede FETÖ’cü çakallara özgü taktiklerin devreye girmeye başladığına dikkat çekti.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, son günlerde CHP içindeki çekişmede FETÖ’cü çakallara özgü taktiklerin devreye girmeye başladığına dikkat çekti. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:
“Kaset sızdırma, görüntü servis etme, gizli fotoğraf çekip ifşa etme...
Ne zaman böyle bir olayla karşılaşsam aklıma hemen FETÖ’cü çakallar gelir.
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ÖNE ÇIKAN VİDEO
Son günlerde CHP içindeki çekişme öyle bir boyuta geldi ki...
FETÖ’cü çakallara özgü taktikler devreye girmeye başladı.
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Bu işlerden kurtulmanın tek bir yolu var: Çakalların ürettiği malzemelere mümkün olduğunca yüz vermemek.”