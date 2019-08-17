Ahmet Hakan: Menderes'in torunu Babacan'ın partisine lider olabilir

Yazar Ahmet Hakan, AK Parti’den istifa eden ve çalışmalara başladığını duyuran eden eski bakan Ali Babacan’ın partisine Adnan Menderes’in torununun liderlik yapacağı iddialarını yorumladı.

Hakan yazısında, siyasette daha önce siyasette yer almasa bile önemli liderlerin soyadını taşıyor diye oğullarına bel bağlanırken artık torunlarına da bel bağlandığını söyledi.

Hakan yazısında, "Adnan Menderes’in bir torunu varmış. Adı Adnan Menderes’miş. Ali Babacan’ın partisine lider olabilirmiş, falan" dedi. Hakan “Anlaşılan “oğullar dönemi” bitti, “torunlar dönemi” başlıyor. Ece Ayhan şöyle der “Mor Külhani”de: “Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler”.Torunlar da torunluktan sessizce çekilmesini bilmelidir abiler!” ifadesini kullandı.