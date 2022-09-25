Ahmet Hakan küplere bindi! "Çıldıracağım" deyip isyan etti

Yunanistan'ın resmen ve alenen algı oluşturmaya çalıştığını, sanki görüşmek istemeyen, diyalogdan kaçan, temas kurmak istemeyen kendileri değilmiş gibi Türkiye’ye diyalog çağrıları yaptığını belirten Ahmet Hakan, "Sen adamı gerçekten çıldırtırsın Miçotakis" diye isyan etti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la New York’ta yaptığımız sohbette şunu sordum:

“Neden diyalog kurulmuyor Yunanistan’la? Türkiye mi diyalogdan kaçıyor? Masada konuşarak sorunların çözümü mümkün olmuyor mu?”

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Bakan Akar, acı acı gülümseyerek şunları söyledi:

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- Kural ihlalleri yapıyorlar, anlaşma şartlarına uymuyorlar, hukuka uygun davranmıyorlar. Biz buna rağmen iyi komşuluk olsun diye sürekli görüşmek istiyoruz.

- İki yıl önce güven arttırıcı önlemler paketi kapsamında heyetler oluşturup görüşmeler yapıyorduk. Üç toplantı yapıldı. Dördüncü toplantıya gelmediler. İki seneden beri bekliyoruz. Gelmiyorlar bir türlü.

- Aynı şekilde iki tarafın dışişleri bakanlıklarının yürüttüğü istişari toplantılar yapılıyordu. Ona da gelmediler. Onu da bıraktılar.

- Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri nezdinde yaptığı görüşmelerden sonra bir mekanizma oluşturulmasına karar verilmişti. Sahadaki yanlış anlamalardan dolayı meydana gelebilecek krizleri önleyecek bir mekanizma... Bunun da devamını getirmediler.

- Biz her zaman açığız. Biz her zaman onları ağırlamaya hazırız. Yunanistan Savunma Bakanı, eşi hanımefendiyle gelsin. Davet ediyoruz. Yok o gelmiyorsa ben onlara gidebilirim. Onlar bizi davet etsinler.

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Türkiye’nin pozisyonu bu.

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“Algı oluşturmak” diye bir tabir var. Bayağı ayağa düşmüş bir tabirdir bu. O yüzden pek kullanmak istemiyorum. Ama tam da bu noktada kullanmak zorundayım.

Yunanistan, resmen ve alenen algıya oynuyor.

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Sanki görüşmek istemeyen, diyalogdan kaçan, temas kurmak istemeyen kendileri değilmiş gibi...

Türkiye’ye diyalog çağrıları yapıyorlar.

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En son Miçotakis’in Twitter’dan Türkçe paylaştığı mesaj, tam da böyle bir mesaj.

Ne diyor Miçotakis?

“Gelin, beraber saygı ve işbirliği içinde ileriye doğru adım atalım” diyor.

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Ben Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yerinde olsam...

Bu yaklaşım karşısında “Bunlar adamı çıldırtır kardeşim” der ve derin bir iç geçirirdim."