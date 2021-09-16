Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu’na akıl verdi! 'Bu listeyle ancak beni kandırırsın'
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı şarkı listesini inceleyerek Kılıçdaroğlu'na akıl verdi. Aynı şarkıları kendisinin de dinlediğini belirten Hakan, Bu şarkıların Z kuşağı gençlerine etkisi olmayacağını söyleyerek ""Kemal Kılıçdaroğlu, bu listeyle beni etkileyebilir" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı şarkı listesini kaleme aldı. Kılıçdaroğlu'nun stratejisinin yanlış olduğunu belirten Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı'na akıl verdi.
"Bunlarla ancak beni kandırırsın"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençleri etkilemek için dinlediği şarkıların listesini yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Z kuşağı gençlerini etkilemek için yayınladığı şarkı listesini kaleme alan Ahmet Hakan ise, Kılıçdaroğlu'na akıl verdi. Aynı şarkıları kendisinin de dinlediğini söyleyen Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı listedeki şarkıların Z kuşağını etkilemediğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu, bu listeyle beni etkileyebilir. Ancak V, Y, Z, Ğ gibi kuşakları etkileme şansı sıfırdır." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı listedeki şarkılar şu şekilde;
Selda Bağcan’dan “Magusa Limanı”... Ahmet Kaya’dan “Yorgun Demokrat”... Zülfü Livaneli’den “Yiğidim Aslanım”... Neşet Ertaş’tan “Yolcu”... Musa Eroğlu’dan “Mihriban”... Alpay’dan “Fabrika Kızı”... Yeni Türkü’den “Maskeli Balo”... Cengiz Özkan’dan “Munzur Dağı”... Ahmet Kaya’dan “Turna Semahı”... Müzeyyen Hanım’dan “Kimseye Etmem Şikâyet”... Kazancı Bedih’den “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar”... Erkan Oğur ve İsmail H. Demircioğlu’dan “Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram”... Ahmet Arslan’dan “Minnet Eylemem”...