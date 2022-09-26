Ahmet Hakan işin aslını yazdı! O pankart, meğer...

AK Parti Gençlik Kolları’nın Sakarya’da düzenlediği Gençlik Buluşması’nda açılan pankartı köşesine taşıyan Ahmet Hakan, "Allah Allah. Bu nedir acaba? Bir muziplik var işin içinde tamam ama nedir? Neyi kaçırdım?" diye düşündüğünü, sonunda söz konusu pankartın ne anlama geldiğini bulduğunu belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti Gençlik Kolları’nın Sakarya’da düzenlediği Gençlik Buluşması’nda bir pankart vardı:

Erdoğan görüntüsüyle bütünleşen pankartta “Çok rahat, çok profesyonel” ifadesi yer alıyordu.

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Allah Allah. Bu nedir acaba? Bir muziplik var işin içinde tamam ama nedir? Neyi kaçırdım?

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İçimden bunları mırıldanarak hemen bir araştırma yaptım. Meğer bu ifade, Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın polis sorgusunda sergilediği soğukkanlılıktan etkilenen polislerin söylediği sözmüş. Polat Alemdar’ın sorguda duruşunu zerre bozmaması karşısında etkilenen polisler, “Adama bak. Çok rahat, çok profesyonel” diyorlarmış. Bu pankart, ona göndermeymiş.

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Kurtlar Vadisi tiryakisi olmadığım için ben bilmiyordum. Ama gençler biliyor olmalı ki böyle bir muzipliğe imza atılmış.

Neyse. Güzeldir böyle şeyler. Severim bu tür hercai denemeleri."