"TABİİ BU FİYATLARLA HERKES GİDİP YİYEMEZ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK" 22 yıllık çiftçilik tecrübesinin son 6 yılını çilek üretimine ayıran Ramazan Kurulmaz, 12 dönüme yakın arazisinden bu sezon 14-15 ton civarında ürün beklediğini belirterek şunları söyledi: "Diğer sebzelere baktığımızda çilek biraz zahmetli bir iş ama yapabilene getirisi güzel. İşçilik maliyetleri biraz fazla oluyor ama yapabilirsen emeğinin hakkını alıyorsun. Allah bereket versin, bu sezonun ilk çileğini toplamaya başladık. Fidanları 20 Eylül'de ektik. Eylül, ekim, kasım süreci derken yaklaşık 55-60 günde ilk hasatları gördük. Şu an havalar güzel gidiyor. İlerisi için ne olacağını günün şartları belirler ama şu an işler yolunda. Bu sezon 500-600 lira civarında başladı. Turfanda olduğu için fiyatlar yüksek; tabii bu fiyatlarla herkes gidip yiyemez ama yapacak bir şey yok"