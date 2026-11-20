Katar’dan Hürmüz krizi için diplomasi çağrısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının etkilerinin Körfez’le sınırlı kalmadığını belirterek enerji güvenliği ve küresel ticaret için ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.
İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Diyalogları Forumu’na katılan Ensari, Körfez’de bölgesel güvenlik ve stratejik deniz geçitlerinin ele alındığı oturumda konuştu. Bölgedeki savaşın ve Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın tedarik zincirlerini aksattığını, farklı ülkelerdeki toplumları ve ekonomileri etkilediğini ifade etti.
Ensari, bölgedeki savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yol açtığı etkilerin bölge sınırlarını aştığını, dünyanın farklı noktalarındaki toplumları ve ekonomileri sarstığını dile getirdi.
Uluslararası hukuk ihlallerinin sürmesi ve devletlerin egemenliği ilkesinin aşınması konusunda uyarıda bulunan Ensari, kurallara dayalı uluslararası düzenin korunması, devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı.
Ensari, askeri çözümlerin krizleri gidermeyeceğini, aksine daha da karmaşık hale getireceğini kaydetti.
Katar’ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabaları
Katar'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimlerine de değinen Ensari, ilerleme sağlamanın en uygun yolunun arabuluculuk ve diplomatik çözümlerden geçtiğini ifade etti.
Bölge ülkelerinin bu çabaları desteklemek, gerilimi düşürmek ve bölgesel güvenliği pekiştirmek için birlikte çalıştığını aktaran Ensari, devletlerin siyasi ve ekonomik imkanlarının bir bölümünü arabuluculuk ve barış çabalarına ayırmasının önemine işaret etti.
Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde aktif arabulucu rolü üstleniyor.