Kilo kaybı taşa zemin hazırlayabilir Hızlı kilo kaybının taş oluşumuna zemin hazırladığını söyleyen Op. Dr. Yalı, "Bu ilişkinin birkaç olması muhtemel nedeni bulunuyor. Öncelikle hızlı ve belirgin kilo kaybı, safranın kolesterol açısından yoğunlaşmasına ve taş oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Benzer bir durum, hızlı kilo verilen diyetler ve obezite cerrahisi sonrasında da görülebiliyor. Ayrıca bazı GLP-1 temelli ilaçların safra kesesinin boşalma fonksiyonunu etkileyebileceği düşünülüyor. Safranın kesede daha uzun süre kalması da taş oluşumunu kolaylaştırabilir. Ancak bu mekanizmaların bütün ilaçlarda aynı düzeyde etkili olduğu kesin olarak söylenemez" ifadelerini kullandı. Safra ile ilgili sorun varsa değerlendirilmeli Yalı, tedavi öncesinde hastalara değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyerek, "Safra kesesinde taş bulunması, zayıflama iğnelerinin kullanımı açısından tek başına mutlak bir engel değildir. Ancak hastanın daha önce safra kesesi ağrısı, akut kolesistit (safra kesesi iltihabı), safra kanalına taş düşmesi veya safra taşına bağlı pankreatit geçirip geçirmediği mutlaka değerlendirilmelidir. Hiçbir şikayeti olmayan hastalarla, tekrarlayan safra kesesi ağrıları yaşayan hastaların aynı şekilde değerlendirilmesi doğru değildir. Özellikle safra taşına bağlı şikayetleri bulunan hastalarda tedavi öncesinde genel cerrahi hekimlerinin değerlendirme yapması daha uygundur. Gerektiğinde cerrahi tedavi seçeneği de gündeme gelebilir" dedi. İlaçların kişiye göre belirlenmesi ve kişiye özel tedavi uygulanması gerektiğini söyleyen Yalı, "Bununla birlikte, yalnızca zayıflama iğnesi kullanılacak olması, şikayeti bulunmayan her safra taşı hastasının ameliyat edilmesini gerektirmez. Zayıflama iğnesi kullanırken gelişen her karın ağrısı, ilacın basit bir yan etkisi olarak değerlendirilmemelidir. Özellikle karnın sağ üst bölümünde şiddetli veya uzun süren ağrı, tekrarlayan kusma, ateş ya da sarılık gelişmesi durumunda safra kesesi ve safra yollarına ait komplikasyonlar açısından gecikmeden tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Zayıflama iğneleri, uygun hastalarda obezite tedavisinde önemli yararlar sağlayabilir. Ancak bilimsel araştırmalar, özellikle GLP-1 reseptör agonistlerinin safra taşı ve bazı safra kesesi hastalıklarının görülme riskini artırabildiğini gösteriyor. Bu durum, safra kesesinde taş bulunan herkesin bu ilaçları kullanamayacağı anlamına gelmiyor. Önemli olan, hastanın mevcut safra kesesi hastalığının, daha önce yaşadığı şikayetlerin ve tedaviden beklenen yararın birlikte değerlendirilmesidir. Bu nedenle zayıflama iğneleri mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalı, özellikle safra kesesi taşı bulunan hastalarda tedavi kararı kişiye özel verilmelidir" ifadelerini kullandı.